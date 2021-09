Si los fans que creen que habrá una canción de Anuel y Maluma están en lo cierto, sería la manera de sellar la paz definitivamente, ya que hace tan solo un par de meses el colombiano aseguraba en una entrevista que no sabía el motivo pero que el puertorriqueño no quería hacer música con él, a la vez que mandó un recadito a Bad Bunny por tomar partido. "Llamen a Anuel. Él no quiere hacer música conmigo, yo creo. […] No me gusta que hablen mierda de mi y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos".