En TikTok podemos encontrar contenido de todo tipo de contenido, desde challenges virales hasta tips para conseguir colarse de manera gratuita en la primera clase de un avión. Sí, has leído bien, volar en primera clase sin ningún tipo de coste adicional es posible; pero para conseguirlo tienes que seguir algunos de los trucos que desvela una azafata en un vídeo viral de TikTok.

La azafata ha asegurado que conseguir que te suban de clase no es en absoluto una tarea complicada; es más, según Mistt: "Una de las formas más sencillas de conseguir ascensos de clase gratuitos es, literalmente, ser amable con el agente de la puerta de embarque y con el auxiliar de vuelo".

Y es que parece que en ocasiones la amabilidad de los pasajeros brilla por su ausencia. Los trabajadores casi siempre están muy ocupados, así que agradecerán que seas comprensivo y simpático con ellos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones no habrán podido ni siquiera descansar entre un vuelo y otro: "Los milagros los podemos hacer cuando nos dan un poco de Starbucks o una bolsa de bombones, especialmente esos largos días en los que tenemos vuelos seguidos y no tenemos tiempo ni de ir a por algo de comida".

No obstante, ser amable no es lo único que puedes hacer para conseguir volar en primera clase sin coste adicional, ya que cuando el avión está lleno son los propios azafatos los encargados de distribuir a la gente "por motivos de peso y equilibrio" y es precisamente gracias a esta recolocación cuando te pueden sentar en un sitio mejor al que tenías anteriormente.

Ahora, el vídeo ha tenido tantísima repercusión que la azafata ha tenido que publicar un comentario en el que asegura que: "No está garantizado que esto funcione; son formas que he conocido que funcionan. Además, publico en nombre de mis opiniones; no de mi empresa. Eso es todo".