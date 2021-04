Vacunarse contra el coronavirus y dar negativo en anticuerpos es normal: el hilo de un estudiante de bioquímica

Jorge ha explicado qué es lo que sucede para que tras ponernos la vacuna podamos seguir dando negativo en el test rápido de anticuerpos

En Yasss hemos hablado con Jorge Martínez Ortega el autor del hilo viral que tiene ya más de 30.000 likes

El estudiante de bioquímica ha asegurado que gracias a los ensayos clínicos no es necesario que nos hagamos un test después de la vacuna

La campaña de vacunación contra el coronavirus en nuestro país comenzó hace ya casi cuatro meses, pero todavía sigue habiendo un gran desconocimiento entre la población con respecto a este tema. A pesar de ello, opinamos constantemente de la efectividad de las mismas y de si son más o menos peligrosas.

No obstante, lo más peligroso de todo esto son los bulos que en los últimos meses han surgido en torno a la vacuna, como, por ejemplo, que nos iban a implantar un microchip a partir de esta. Pues bien, muchas veces las redes sociales son el escenario perfecto para que estos bulos se difundan una y otra vez; sin embargo, también hay científicos que las utilizan correctamente para solventar algunas de las dudas más comunes que han surgido en torno a este tema.

Este es, por ejemplo, el caso de Jorge Martínez Ortega, estudiante del último curso de Bioquímica en la Universidad de Granada y animador científico en el Parque de las Ciencias de esta misma ciudad. El joven ha publicado un hilo en Twitter que se ha vuelto de lo más viral con más de 10.000 retuits y 30.000 likes.

No es la primera vez que este joven comparte un hilo para divulgar la ciencia en su perfil de Twitter, pero este ha sido sin duda su publicación más viral; ni siquiera él se había imaginado que fuera a tener tantas interacciones: "La verdad es que me esperaba tener algo de repercusión porque esta es una pregunta que ya había surgido más veces en mis círculos familiares y de amistad, pero no imaginaba que iba a tener tantísima repercusión", explica Jorge a Yasss.

Doy negativo en un test rápido de anticuerpos tras vacunarme

Jorge ha escrito en un primer tuit el siguiente supuesto (más adelante ha explicado que era un simple ejemplo y que él todavía no ha sido vacunado): "Hace dos semanas que me vacunaron contra la Covid-19; hoy, me hago un test rápido de anticuerpos y doy negativo. ¿Las vacunas Jeringa no funcionan? ¿Nos han tomado el pelo? ¿No he generado anticuerpos?", esto es algo que muchas personas se han preguntado en los últimos días.

Pues bien, Jorge ha escrito un hilo explicando por qué sucede esto y que dar negativo en este test no quiere decir que la vacuna no nos haya hecho efecto: "Si te ha pasado, no te preocupes, lo más seguro es que tu vacuna SÍ haya funcionado", asegura. Entonces, "¿por qué tras la vacuna se da negativo en los test rápidos de anticuerpos?".

Para entender por qué ocurre esto lo primero que hay que conocer es la estructura del coronavirus: "Tiene 4 proteínas estructurales: S, M, N y E. Estas se organizan para formar el virión, que es la forma en la que se encuentra fuera de las células", ha explicado Jorge.

"Pues bien, cuando el coronavirus nos infecta, nuestro sistema inmunitario actúa frente a todas las proteínas de este virión generando anticuerpos específicos frente a cada proteína (antígenos). Generamos así cuatro tipos de anticuerpos: anti-S, anti-M, anti-N, anti-E", sin embargo, cuando nos vacunamos solamente "nos inyectan una proteína de este virión: la proteína S. Por tanto, solo podemos generar anticuerpos anti-S", ha explicado el joven.

Y, ¿por qué no se detectan en los tests rápidos los anticuerpos de este tipo? Pues porque la gran mayoría de estas pruebas "detectan anticuerpos anti-N, que SÍ se generan durante la infección natural, pero NO se generan en la vacunación", de esta manera tan accesible Jorge ha conseguido explicarnos lo que ocurre en nuestro cuerpo al inyectarnos la vacuna contra el coronavirus.

¿Es posible saber si he generado anticuerpos con la vacuna?

Hemos hablado con Jorge, el autor del hilo, y nos ha aclarado alguno de los aspectos que más han llamado la atención del mismo como, por ejemplo, el hecho de que un test rápido no sea la manera de saber si nuestro cuerpo ha generado o no anticuerpos.

Jorge ha asegurado que lo que sí que hay son tests más precisos que pueden realizarse en laboratorios y que sí que podrían revelarnos si nuestro cuerpo ha desarrollado anticuerpos anti-S.

No obstante, ha hecho hincapié en que "no es necesario hacer ninguna prueba para ver que las vacunas han funcionado, para eso están los ensayos clínicos. La formación de anticuerpos es solo una de las muchas estrategias que tiene nuestro sistema inmunitario y por eso no debe tomarse como verdad absoluta sobre si la vacuna ha funcionado o no", ha explicado el joven a Yasss.

Entonces, si en teoría no he pasado el coronavirus y doy positivo en un test rápido, ¿qué quiere decir?

Otra de las preguntas que otros usuarios le hacían a Jorge a raíz del hilo viral era esta. Hay gente que asegura no haber pasado el coronavirus, haber sido vacunado contra la covid y haber dado positivo en un test rápido. ¿Esto es posible? Sí, sí lo es.

Es más, este positivo, según el test rápido que uses puede significar una cosa u otra: "Si busca anticuerpos anti-N quiere decir que has pasado la infección y no te has dado cuenta. Si busca anticuerpos anti-S podría ser por haber pasado la infección o haberte vacunado", explica Jorge.

Otra de las dudas más recurrentes con respecto a las vacunas es cuánto tiempo durará su efecto, pues bien, por ahora "la duración de la vacuna parece que es de, al menos, seis meses, que es el máximo de tiempo que hemos estado siguiendo a los vacunados", ha asegurado Jorge. No obstante, "es de esperar que sea más tiempo".

Estamos viviendo una situación tan novedosa para todos nosotros que es lógico que como sociedad se nos presenten dudas de todo tipo, estas son las que muchas veces hacen que florezcan los bulos. Es por ello, que Jorge cree que es necesario que los medios de comunicación contacten "con el especialista correspondiente para cada situación", con el objetivo de "evitar malentendidos".

Más ganas de vacunarse que bulos

La edad de vacunación ya está empezando a bajar porque a las personas más mayores ya les ha tocado y mucha gente se pregunta ahora cuándo le tocará a ellos recibir esta vacuna. Con las primeras vacunas llegaron también los bulos, pero parece que ya le hemos perdido un poco el miedo.