Varias chicas de toda España se ofrecen a acompañar a aquellas mujeres que no quieran ir solas a abortar

Hay momentos a lo largo de nuestra vida en los que necesitamos estar acompañados, que alguien se siente a nuestro lado y nos diga que todo va a estar bien. Sin duda, uno de los momentos en los que una mujer necesita más que nunca sentirse respaldada y acompañada es a la hora de ir a abortar.

En las últimas semanas, hay muchas mujeres que al ir a abortar han tenido que enfrentarse a la presencia de voluntarios que en grupos de entre 3 y 10 personas se asentaban delante de la clínica Dator en Madrid para rezar con carteles y rosarios e intentar hacer cambiar de idea a las mujeres que acudían a la clínica a abortar, todo esto formaba parte de la campaña '40 días por la vida' que terminó el pasado 31 de octubre, según ha informado 'El País'.

Sin embargo, esta no es la única iniciativa que está tratando de disminuir el número de abortos en España, también están "los rescatadores", organizados por el médico Jesús Poveda que con ambulancias tratan de impedir el paso a aquellas mujeres que van a la clínica con la intención de abortar.

Este tipo de iniciativas, hacen que haya mujeres que no se sientan con fuerzas de ir solas a abortar, ya que no quieren someterse a las preguntas que estos voluntarios suelen hacer o que simplemente necesitan sentirse acompañadas en este duro momento de su vida y no tienen a nadie que pueda estar a su lado.

Pues bien, ha sido precisamente por eso, para apoyar y acompañar a aquellas mujeres que quieran ir a abortar, pero tengan que hacerlo solas y no quieran, que Sara Riveiro, ha escrito un hilo de tuits que se ha vuelto viral.

La periodista Sara Riveiro ha escrito en su perfil de Twitter: "Digo esto completamente en serio si alguien necesita compañía para ir a abortar en Madrid y no tiene a quién pedírselo o no quiere pedírselo a gente de su círculo cercano por lo que sea yo tengo un horario bastante flexible y no tengo ningún problema en estar ahí", este tuit se llenó de interacciones, al igual que el resto de los que pueden leerse en el hilo.

Es más, a raíz de esta publicación, han sido muchas las personas que, al igual que Sara, se han ofrecido como voluntarias para acompañar a aquellas personas que quieran abortar y que sea por el motivo que sea no quieren hacerlo solas, pero no tienen a nadie que las acompañe o no quieren pedírselo a nadie de su círculo más íntimo.

Sara ha explicado también que buscando información sobre esto, ha encontrado un colectivo feminista en Granada, La Juani Granada, que acompaña a aquellas personas que lo necesiten.

Apoyo también en Murcia

Sara ha publicado que ella ofrece su compañía a aquellas personas que quieran abortar acompañadas, pero no tengan a nadie con quien ir en Madrid. No obstante, a raíz de esta publicación han sido muchas las personas que se han sumado a esta iniciativa; entre ellas, Rosa María García, una chica de Murcia que también ha puesto un tuit ofreciéndose como acompañante para aquellas personas que lo necesiten para ir a abortar.

"Si alguien tiene que abortar en Murcia, puede mandarme un privado a mí o al @CriticoMurcia o a @asocfemobrera y le acompañaremos durante todo el proceso. Un abrazo muy grande", ha escrito Rosa María en su perfil de Twitter.

