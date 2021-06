El youtuber español Ariian recibe el alta tras pasar un mes ingresado por coronavirus: "He estado a punto de morir"

El youtuber fue ingresado en el hospital a finales del mes de mayo cuando ya llevaba una semana encontrándose mal

Ariian ha querido contar su experiencia tanto en Twitter como en YouTube para concienciar a sus seguidores

Esta semana por fin recibió el alta hospitalaria tras casi un mes de ingreso y pasarlo verdaderamente mal

El coronavirus, por desgracia, no se ha acabado. Sigue habiendo contagios diarios en toda España y, es más, el perfil de los afectados ha cambiado en las últimas semanas, en parte, por la estrategia de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Ahora, son los jóvenes a los que más está afectando este virus.

Esto es algo que sabe muy bien el youtuber Ariian. El creador de contenido, que tiene más de 421.000 suscriptores en YouTube, ha recibido el alta hospitalaria esta semana tras estar más de un mes ingresado en el hospital por coronavirus.

A finales del mes de mayo publicó el primer tuit explicando lo mal que se encontraba y una semana más tarde el joven youtuber ya estaba en el hospital: "Voy de camino al hospital, ya son 7 días muy jodidos y me acabo de despertar tosiendo sangre".

Ariian ha pasado unos días muy complicados en el hospital, según ha ido contando en Twitter y en un vídeo que ha subido a su canal de YouTube en el que ha querido compartir su experiencia y así concienciar a sus seguidores para que lleven cuidado y recuerden que el virus, por desgracia sigue entre nosotros: "He estado malo, he estado en el hospital, he estado con covid y me afectó muchísimo. He estado muy mal".

"Yo he estado a punto de morirme, chicos. Esto es muy peligroso, no afecta solo a personas mayores, a gente con problemas, le puede tocar a todo el mundo. Estando allí he visto a más gente joven que a personas mayores, realmente gente mayor, mayor, mayor no he visto y que no es una tontería!, ha continuado diciendo el youtuber a las más de 90.000 personas que han visto su vídeo.

Fueron semanas muy duras

Ariian ha ido escribiendo en su perfil de Twitter, cuando ha podido, cómo se ha ido encontrando a lo largo de estas semanas para mantener informados a sus seguidores, que estaban muy preocupados por su estado de salud. El joven había publicado un tuit el 31 de mayo y no volvió a dar señales de vida en esa red social hasta el 12 de junio: "He renacido", escribió.

"Gracias de corazón a todos por decenas de miles de muestras de apoyo y cariño en todas mis redes. He estado muy malito (y aún lo estoy, no volveré en unas semanas) pero necesitaba escribiros para explicaros lo que me ha pasado y que estuvieseis tranquilos", comenzó diciendo el youtuber que se ha sentido muy apoyado por su comunidad. "Lamentablemente pillé COVID y me ha afectado mucho, hablaremos en unas semanas pero sabed que estoy VIVO".

Cinco días más tarde, Ariian publicó un tuit que tranquilizó mucho a sus seguidores, ya que en él informaba de que le habían "sacado de la unidad de cuidados intensivos y ya estoy en hospitalización 'normal'".

Por fin le dieron el alta

Tuvieron que pasar otros cinco días, pero el 22 de junio Ariian por fin pudo salir del hospital: "Entre hoy y mañana ya estaré en casa, mi doctor quiere revisar bien mis últimos análisis antes de dejarme salir pero ya me han dicho que me voy a casa. ARIAN 1 - 0 COVID".