Lidiar con los reproches en una relación tras una infidelidad: "Mi pareja me perdonó, pero me lo sigue echando en cara"

Clara y su pareja llevaban juntos seis meses cuando ella le fue infiel . Aquel día supuso un antes y después en la relación. A día de hoy han pasado dos años y medio y aunque su pareja le perdonó, la relación cambió por completo después de aquel desliz. “Cuando discutimos siempre saca aquello. Me perdonó, pero me lo sigue echando en cara ”, explica la joven valenciana de 26 años.

Tras la infidelidad, Clara se disculpó y durante todo este tiempo ha demostrado a su pareja que puede confiar en ella. “No le he dado ni un motivo para dudar de mí después de aquello. Ni uno. Pero aun así tiene el recuerdo muy dentro. Y ya no solo es que cuando discutamos lo saque, algo que a mí me duele mucho y él lo sabe, es que hay momentos en los que se pone muy celoso”, nos relata. El control, la desconfianza y los reproches han hecho que la relación llegue a un punto de inflexión. “Nos hemos dado un tiempo. Le he dicho que yo no puedo estar con alguien que duda de mí. Sé que la cagué, pero no puede estar castigándome toda la vida por ello. Ahora mismo él tiene que decidir si va a ser capaz de pasar página. Si perdonas, perdonas del todo”.