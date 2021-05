Una relación a tres en primera persona: la historia de Elena, Cristina y Eloy

En ese punto en el que la relación iba mejor que nunca, conocieron a Eloy , gallego de origen y residente en Madrid por trabajo. “Nos descuadró muchísimo los esquemas”, confiesa Elena. “Ambas somos bisexuales y habíamos hablado alguna vez de tener una relación diferente, llámala abierta o poliamorosa , no lo teníamos claro, pero solo si en algún momento nos surgía esa necesidad. Pero hasta que conocimos a Eloy no nos había apetecido replantearnos cómo sería nuestra vida”.

“Nos conocimos por unos amigos en común”, recuerda Eloy. “Empezamos a quedar muchísimo y había una conexión brutal entre los tres . Yo recuerdo que me pillé muchísimo por las dos, pero como sabía que eran pareja no quise meterme en medio así que como que guardaba las distancias”. Aun así, con el tiempo la amistad fue volviéndose más íntima y llegó un punto en el que todos confesaron sus sentimientos.

Cuando los jóvenes llevaban ya tres meses viendo como su relación afectivo-sexual avanzaba, decidieron reflexionar sobre cómo querían que evolucionase la situación . “La gente se piensa que es difícil, pero fue muy muy muy sencillo”, enfatiza Elena. “Nos gustábamos, estábamos cómodos y no queríamos ver a otras personas. Lo natural para nosotros era ser una relación triádica. Lo hablamos de manera súper natural y todos estábamos de acuerdo. Lo jodido fue contarlo a la gente, y no porque nos diese vergüenza sino por cómo reaccionaron algunas personas”.

Los prejuicios de la sociedad

“Mis padres me dejaron de hablar durante meses”, explica Cristina. “Después volvimos a llevarnos, pero ellos rechazan mi relación. No entienden que yo así soy feliz, y para mí no contar con su apoyo es muy duro. Por eso no he querido mandar fotos para la entrevista. Sé que si las viesen tocaría una discusión y mentalmente no quiero más movidas. Y lo peor de todo es que lo hacen por el qué dirán. Se avergüenzan de que nos pueda ver por la calle algún conocido de la familia, así que imagínate cómo se pusieron cuando les dije que iban a escribir un artículo sobre nosotros. Sólo piensan en el qué dirán, y a veces tengo ganas de cortar la relación, pero aguanto porque son mis padres y pienso que cambiarán”.