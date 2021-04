Conocemos a Willow Smith prácticamente desde que nació. Es lo que tiene ser hija de uno de los actores más famosos del mundo. La hija pequeña de Will Smith y Jada Pinkett Smith ya tiene veinte años y una carrera artística remarcable. Por eso, ha sido la invitada de uno de los programas de entrevistas más famosos de Estados Unidos, 'Red Table Talk'. En este espacio, la actriz y cantante se ha abierto y ha dado su punto de vista sobre las relaciones y el amor.

Con total honestidad y las ideas bastante claras, Willow Smith explicó su proceso de autodescubrimiento para entender que era una persona poliamorosa, y dio su opinión sobre el concepto del matrimonio y por qué este concepto ya no funciona para ella. Al programa también fueron invitadas su madre, Jada, y su abuela, ya que en 'Red Table Talk' se pretende mostrar los diferentes puntos de vista de tres generaciones sobre un mismo tema.

"Desde el poliamor , siento que el principal fundamento de las relaciones que puedo construir es la libertad total a la hora de crear un estilo que funcione para todos, y no simplemente conformarse con la monogamia solo porque es lo que el resto de la gente hace", contaba Willow. "La monogamia solo es lo que te han contado que está bien o es correcto", apuntaba la joven.

Junto a su madre y su abuela materna, Smith también apuntaba que "investigando sobre el poliamor me di cuenta de que la mayor parte de los divorcios tienen que como causa una infidelidad". Esto dio pie a una discusión calmada entre las tres partes de la familia sobre los conceptos de relación que cada una de ellas tenía.

Jada Pinkett Smith, su madre, lleva más de veinte años casada con Will Smith , un claro ejemplo de que las relaciones monógamas con un matrimonio de por medio pueden funcionar, siempre y cuando sea lo elegido por los miembros de la pareja en total libertad. Ella misma aportó que una relación es "querer configurar tu vida de manera que puedas tener todo lo que quieres. Creo que todo vale siempre que las intenciones sean claras. Sé que hay mucha belleza fuera de las cosas convencionales", dijo echándole un lazo a su hija y su manera de entender el amor.

Willow Smith, respaldada por su familia al hablar de poliamor

Sobre la idea del matrimonio, la joven artista habló sobre cómo este concepto no funciona para ella, y, de hecho, en este momento de su vida no se siente cómoda con él, incluso le irrita, pues cree que es un concepto que está en contra de las mujeres. "El único escenario en el que me casaría sería si mi pareja quiere ayudar a otras personas y necesitamos unir nuestras finanzas", comentó.