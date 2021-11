La alta sensibilidad no es algo malo, sino un rasgo de personalidad más al igual que la introversión, la amabilidad, el perfeccionismo o la tolerancia a los cambios.

Descubrir si una persona es altamente sensible no es como mirarle a los ojos para ver de qué color son. Requiere haber convivido con ella durante mucho tiempo y que esté a gusto a tu lado para mostrarse tal y como es.

Todos sabemos si nuestros padres, nuestros mejores amigos o nuestra pareja son tímidos o extravertidos, si son responsables o caóticos, si son ansiosos o relajados… De igual forma, podemos intuir si alguien cercano es hipersensible , pero para ello necesitamos entender cómo es y que no es el concepto de PAS.

Una persona altamente sensible:

En primer lugar, tu pareja no necesita ayuda por ser altamente sensible. Es como si dijeses “mi pareja es muy creativa, ¿qué puedo hacer?”. No tiene sentido, ¿verdad?