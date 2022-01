Como psicóloga, he visto incontables manifestaciones de la ansiedad . Son muchas las personas que han llegado a mi consulta angustiadas porque por la noche sienten una presión en el pecho que les impide dormirse. Otras han acabado en urgencias con palpitaciones convencidas de que era un infarto. Incluso han sentido que sus oídos se embotaban, su vista se volvía borrosa y que o se tumbaban , o se desmayaban. Sea cuál sea el disfraz que se pone la ansiedad para hacer su entrada triunfal, siempre hay algo en común: esos minutos son una tortura.

La ansiedad es una emoción más, al igual que la alegría, la tristeza o el enfado. En otras palabras, no es malo ni pasa nada por sentirla de vez en cuando, lo problemático es que persista en el tiempo, sustituya a otras emociones, aparezca en situaciones que no son ansiógenas, nos afecte en algún área de nuestra vida (pareja, trabajo, ocio, etc.), o genere malestar psicológico.