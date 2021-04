Desde Leonardo DiCaprio hasta Demi Lovato: famosos con trastorno mental que luchan para romper el estigma

Las declaraciones de los personajes públicos se analizan con lupa, y cuando son relativas a la salud mental pueden ir de la mano de críticas

La mitad de los trastornos mentales comienzan en la adolescencia, por eso es importante que los jóvenes tengan referentes que rompan el tabú que rodea a los trastornos psicológicos

Desde el trastorno bipolar de Selena Gómez hasta el episodio depresivo de Angy Fernández, analizamos las declaraciones de diferentes famosos y aplaudimos su labor visibilizando la salud mental

¿Cómo habría sido la vida de los millennials si hubiesen tenido referentes que normalizasen el sufrimiento mental?, cabe preguntarse. Tal vez les habría resultado más fácil pedir ayuda al sentirse desbordados con dieciséis años, o puede que muchos trastornos mentales que salen a relucir en la adultez no hubiesen llegado a producirse. Lo que está claro es que en una sociedad en la que solo el 25% de los adolescentes con problemas psicológicos recibe terapia, cualquier ayuda para poner fin al tabú es bien recibida.

Los influencers y la salud mental

Influencer es una palabra con tantos detractores como admiradores, pero no cabe duda de que cada vez más personajes públicos se animan a romper el estigma de los trastornos mentales. Desde la cantante Billie Eilish hasta el actor Leonardo DiCaprio, son muchos los famosos que han reconocido en voz alta padecer un trastorno mental y, lo más importante, haber pedido ayuda profesional para superarlo.

Las declaraciones de los personajes públicos se analizan con lupa, y cuando son relativas a la salud mental pueden ir de la mano de críticas. “Lo hace para llamar la atención” es la más habitual. “Si de verdad tuviese un problema, no lo iría contando”. Afortunadamente, este tipo de comentarios cada vez tienen menos cabida.

Por otro lado, los medios de comunicación ya no utilizan los problemas psicológicos como arma arrojadiza. Todo lo contrario. Se aplaude a los influencers y famosos que dan voz los trastornos mentales.

1. Billie Eilish

Si ahora mismo hay un personaje público que destaque por su labor visibilizando la salud mental, es Billie Eilish. La cantante estadounidense de diecinueve años recién cumplidos el 18 de diciembre siempre ha hablado con naturalidad de la depresión y el trastorno de Tourette.

“Es algo con lo que, literalmente, he vivido siempre. Fui diagnosticada cuando tenía 12 años… Y he crecido con ello. Es raro, porque es parte de lo que soy toda mi vida”, relataba la artista en una entrevista. “Creo que, en general, la gente se siente incómoda cuando se tratan estos asuntos porque, cuando no experimentan este tipo de infelicidad, no pueden entender lo que es. Dicen cosas como: ¿Por qué te sientes mal si tienes esto y lo otro?”.

En 2016, la fama resultó muy avasalladora para la artista, que decidió recibir terapia y dar ejemplo a sus más de 71.000 millones de seguidores.

2. Demi Lovato

Demi Lovato es una de las estrellas de Disney que más presionada ha estado por la prensa. Los constantes rumores y la tendencia a enfrentarla con otras artistas femeninas, provocó que acabase desarrollando diferentes problemas mentales.

En 2015, la actriz y cantante habló sin tapujos sobre el trastorno bipolar que le diagnosticaron a raíz del consumo de sustancias. “La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. Trato con cambios de humor, episodios de manía y fases de depresión bipolar también. Pero he usado mi voz para ayudar a otros y estoy encantada de haber podido hacerlo”, confesaba.

Posteriormente, decidió realizar un largo descanso de los escenarios, las redes sociales y, en definitiva, la vida pública para trabajar en terapia sus problemas alimenticios y de drogadicción.

3. Adam Levine

El vocalista del grupo Maroon 5 ha compartido en numerosas ocasiones que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad desde que era menor de edad.

Normalmente, este problema suele afectar a niños y adolescentes disminuyendo en la edad adulta. En su caso no ha sido así. “Al crecer pensé que mi TDAH se había ido. Con el tiempo me di cuenta que algo aún estaba ahí. Pude trabajar con mi médico para controlar los síntomas”, relataba. “Cuando no puedo prestar atención, realmente no puedo prestar atención”.

4. J Balvin

J Balvin, cantante y productor, realizó un video en directo en su Instagram para romper los mitos que rodean a la depresión, un trastorno que él conoce de primera mano. “Es un problema de salud mental muy serio, no pueden confundir la tristeza con la depresión, la tristeza es un sentimiento pegado de una situación que te hizo sentir mal”.

Ahondo en su situación en varias entrevistas, y hasta los haters aplaudieron sus palabras. “Lo mío fue hace seis años y quiero decirles que no se sientan que están locos. Les recomiendo que busquen psiquiatra, hay un mito respecto a ellos, dicen que es para locos y no”, dejando claro que “hay ayuda profesional para eso”.

5. Angy Fernández

Angy Fernández, una de las protagonistas de la serie Física o Química y del musical La Llamada, se sinceró en noviembre sobre la depresión y la ansiedad que padeció con 17 años.

"Tenía ataques de ansiedad muy fuertes, en plan de decir 'me quiero morir'", compartió. “Mi compañero de piso llamaba a mi madre y me di cuenta de que estaba haciendo sufrir a la gente porque mi madre me dijo 'Si a ti te pasa algo, yo me voy detrás'.”

"Recuerdo a un ayudante de dirección que también había pasado episodios de ansiedad. Él me vino y me dijo 'He empezado con una psicóloga que igual te puede ayudar'", añadió. “Parece que se está empezando a normalizar y espero que los que tenemos visibilidad podamos ayudar a normalizarlo más".

6. Selena Gómez

La actriz, cantante y diseñadora Selena Gómez se enfrentó en 2017 a una situación médica muy dura. Tuvo que someterse a un trasplante de riñón a causa del lupus eritematoso, una enfermedad autoinmunitaria que padece.

Tras desconectar durante varios meses, comenzó a realizar activismo para visibilizar los trastornos mentales, sobre todo la depresión y el trastorno bipolar. “Hace poco fui a uno de los mejores psiquiátricos, el McLean Hospital de Massachusetts, en Estados Unidos, y me percaté por fin de que, después de años pasando por muchas cosas diferentes, esto es un trastorno bipolar”, compartía en un reciente directo con Miley Cyrus y Demi Lovato. “Cuanta más información tengo, más me ayuda. Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo”.

7. Megan Fox

“Definitivamente, sufro de algún tipo de enfermedad mental pero no he localizado cuál es”, confesaba Megan Fox en 2009. La actriz compartió que había sufrido un brote psicótico. “Tengo alucinaciones auditivas, paranoias y disfunciones sociales”.

Sus declaraciones ayudaron a visibilizar el trastorno psicótico breve, caracterizado por síntomas como alucinaciones, delirios o desorganización durante menos de un mes. En la mayoría de los casos, se relacionan con una situación estresante y no vuelven a suceder, pero es importante pedir ayuda por si aparecen de nuevo y se trata de esquizofrenia.

8. Greta Thunberg

La activista medioambiental Greta Thunberg generó un debate que incomodo a muchas personas, pero también abrió los ojos de quienes vivían ajenos al cambio climático.

En ningún momento ocultó que padecía Asperger, un trastorno que a menudo se engloba dentro del Trastorno del Espectro Autista. “Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma. Y ser diferente es un superpoder”, twitteaba orgullosa la joven de 13 años.

9. Leonardo DiCaprio

No cabe duda de que DiCaprio es uno de los actores más famosos y queridos, pero algo que mucha gente no sabe es que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo.

“Recuerdo a mi maquillador y a mi asistente llevándome a la grabación y diciendo ‘vamos a necesitar diez minutos más para ir porque tienes que volver y pisar aquella cosa, tocar la puerta, entrar y salir de nuevo”, compartió tras el estreno de la película 'El Aviador'.

En su caso, afirma contar los chicles que ve pegados en el suelo, así como todas las puertas por las que pasa, sintiendo la compulsión de abrirlas y cerrarlas.

10. Kanye West

El rapero estadounidense ha estado en el punto de mira tras presentarse a las elecciones estadounidenses. Incluso su exmujer, Kim Kardashian, se pronunció preocupada por los problemas de salud mental que padecía Kanye West.

En 2019, el artista afirmó padecer trastorno bipolar. “Si no tomas la medicación todos los días para mantenerte en un estado adecuado, tiene la posibilidad de agravarse y puede llegar el punto incluso de tener que ingresar en el hospital”.