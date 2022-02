Tus amigos siempre han estado a tu lado. Te han sujetado el pelo cuando vomitabas de fiesta. Han escuchado tus interminables audios de WhatsApp confesando algún drama. Con ellos has reído, has llorado, te has enfadado y lo has superado. Tu pareja, que llego más tarde, rápidamente se volvió imprescindible. Te has desnudado emocionalmente a su lado, y estáis creciendo como personas, construyendo un proyecto de vida en común. Una vida en la que quieres que tus amigos también estén presentes, pero por mucho que lo intentas, no les cae bien tu pareja.