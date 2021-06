"¿Por qué estáis todas en barco? ¿Tenéis todas un barco?" se preguntaba el actor Brays Efe hace tres años. Seguro que tú también te lo has preguntado alguna vez. Llega el buen tiempo y, de repente, muchas de las personas a las que sigues en redes sociales empiezan a aparecer en unos entornos que ni te imaginabas: playas paradisiacas, chiringuitos que huelen a dinero, mucho dinero, hotelazos de ensueño y, por supuesto, barcos.

¿Por qué, de repente, tu amiga, esa que hace dos meses se quejaba de que no tenía un duro, está de fiesta en un yate privado con otras ocho personas? ¿Y por qué tú estás viendo esas stories sudando la gota gorda en tu piso de Madrid? ¿Por qué tú no estás en un barco? ¿Qué has hecho mal? Es normal sentirse un poco tonto en estas circunstancias: ¿han llovido ofertas para unas vacaciones de lujo y a ti te pilló con el paraguas abierto o es que la gente se lo monta muchísimo mejor que tú con poco dinero? ¿Dónde está el truco?