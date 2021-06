Que levante la mano quien no se haya ido de fiesta con sus amigos, a un concierto o simplemente a tomar algo en el bar de al lado de casa y al día siguiente le haya costado horrores salir de la cama y estar presentable para la primera reunión del día. Es algo muy común: por la noche estamos divirtiéndonos y no queremos terminar la fiesta, pero luego siempre nos arrepentimos cuando suena la alarma y ya no podemos apurar cinco minutitos más. Pues eso es lo que le ha pasado a Karol G este fin de semana, tal y como ha compartido con sus seguidores a través de Instagram.