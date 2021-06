Karol G es una de las cantantes de reggaetón más famosas del mundo: sus temazos se bailan en discotecas de decenas de países, acumula millones de seguidores en redes sociales y las reproducciones en Spotify y YouTube de sus canciones no paran de crecer. Pero la artista no solo comparte con sus numerosos fans novedades sobre su carrera en la música, sino que también les ha abierto las puertas a algunos aspectos de su vida privada: les ha hablado de sus hermanas y sus padres, se ha mojado sobre temas de la política de Colombia y ha compartido con ellos la felicidad que sentía junto a las distintas parejas que ha presentado en Instagram .

Aunque Anuel ha sido su pareja más conocida, la cantante colombiana ha salido o se la ha relacionado sentimentalmente con otros artistas latinos. Antes de comenzar su noviazgo con el puertorriqueño, estuvo saliendo con el productor René Cano , más conocido como Bull Nene, con el que acabó también de buen rollo, según explicó en una entrevista. También salió con el DJ Chez Tom y se dice que estuvo con Ovy on the Drums. ¡Te lo contamos todo en Yasss!

Su historia con Bull Nene

Romance de juventud

Ahora DJ Chez Tom sigue trabajando en la industria musical y ha colaborado con artistas tan famosos como Maluma. Con quién parece que Karol no terminó nada bien fue con el que era su amigo y compañero de trabajo, Reykon , con el que lanzó el tema '301', cuyo éxito le permitió hacerse conocida en Colombia. Él explicó hace unos meses que hacía mucho que no hablaban y ella confesó que era porque, después de sacar al mercado aquel exitosa canción, Reykon nunca la volvió a llamar para trabajar juntos.

¿Qué pasó con Ovy on the Drums?

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que estuvieran saliendo, Karol G y el conocido productor musical Ovy on the Drums (cuyo nombre real es Daniel Oviedo) estuvieron muy unidos entre 2015 y 2016 cuando trabajaron juntos en varios temas de la cantante. "Hoy estoy feliz... No me pregunten por qué cuando existe un por quién", escribió la colombiana en Instagram en noviembre de 2015 junto a una foto con el productor.