Un malagueño ha contado el gran 'tierra trágame' que ha vivido por subir a la nube de Amazon todas las fotos de su móvil y compartirlas con el resto de dispositivos

El mensaje de su madre contándole que le ha visto desnudo como cuando era pequeño ha hecho que a muchos se les salten las lágrimas de la risa en Twitter

Todos hemos vivido alguna vez un momento surrealista o angustioso que nos ha hecho decir: "¡Tierra trágame y escúpeme en otra parte!". Pues el de Luis ha sido tan fuerte que ha querido no quedarse en el planeta Tierra, sino que ha pedido ayuda a sus seguidores para marcharse a otro universo tras el "híper shock" que ha vivido y que ha compartido con todo el mundo a través de Twitter.

Muchos no podían creer lo que le había pasado a este joven malagueño, que jura y perjura que todo esto ha pasado y que no se inventa nada, pues hay tuiteros muy desconfiados que afirman que detrás de esta historia solo está el propósito de hacerse viral y ganar seguidores. "Es real, me quiero ir a vivir a otro país [...] Estoy buscando vuelos a Júpiter", promete Luis. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué es tan grave para este chico? ¡En Yasss te contamos esta anécdota que ya se ha hecho viral en las redes sociales!

Su familia le ha visto desnudo

Lo que le ha pasado a este chico es que subió todas sus fotos del móvil a la nube de Amazon. Hasta aquí todo parece muy normal y lógico, ¿no? Ha querido proteger sus imágenes por si se le rompe el teléfono o se lo roban. Pero el detalle fundamental para entender esta historia es que se habían sincronizado todos los dispositivos en los que había abierto su cuenta de Amazon.

Estoy hiper en shock porque se han sincronizado mis fotos en amazon fotos y han acabado los nudes en la tele de mis padres.

Ayudadme a buscar vuelos a otro universo porfa pic.twitter.com/P9sWq8QQhp — Luis 🇳🇬 (@Luis8I) March 21, 2021

Esta herramienta puede parecer muy útil, pero tiene un peligro: todo aquel que tenga abierta su cuenta de Amazon puede acceder a estas fotos y pueden verse en cualquiera de estos dispositivos. Pues resulta que entre entre las imágenes que guardada en su galería se encontraban varios 'nudes' que han aparecido de repente... ¡en la televisión de sus padres!

Lo más fuerte de todo es que Luis se ha enterado porque se lo ha contado su madre a través de un mensaje de WhatsApp: "No te sientas mal: te he visto la picha de chico y ahora te he visto la polla". Pero no se ha quedado ahí y es que ver estas fotos en la galería del móvil de su hijo le han hecho pensar que este no se fía de ella: "No noto confianza". El joven no paraba de flipar y ha comentado en Twitter: "Señora, ¿qué más confianza quieres?".

Las redes se parten de risa

A las redes les ha hecho mucha gracia esta anécdota: "No puedo dejar de reírme", "Me has alegrado el día y a tu madre también" o "Dime que es broma, ¡qué risa!". También ha habido algunos que le han pedido que explique por qué ha pasado esto para que no les ocurra algo así a ellos. Luis se ha reído mucho con sus seguidores, pero también ha reconocido que lo ha pasado bastante mal: "No quiero volver a una reunión familiar" o "Me quiero morir literal, espero que a mi abuela no le haya salido en el Alexa".

Me quiero morir literal, espero que a mi abuela no le haya salido en el alexa

