La luna llena del 19 de diciembre de 2021 (sí, la del año pasado) hará que renueves las energías para un 2022 en el que querrás cambiar muchos aspectos de tu vida. Si la pandemia te deja, este será el año de viajar y conocer a gente nueva, y si no pues otro año de llorar y querer cambiar las cosas sin hacer nada. Pero bueno, las estrellas estarán de tu parte en lo que es hacer nuevos amigos e incluso cambiar de curro o pareja si la que tienes no te gusta, oye que ni tan mal.

Quizás no sea el año en el que te hagas rica, pero será el año en el que aprendas a llevar la vida tranquila que tanto necesitaba tu salud mental. Te irá todo más o menos bien, pocos cambios, ni a mejor ni a peor, o sea no perderás tu trabajo pero tampoco vas a ascender, la vida seguirá y todo será un poco aburrido. Menos sociabilidad, menos trabajo, pero será un año de estar a gusto. Quizás te de por meditar, yo que sé.

En el amor te irá un poco como siempre porque Venus estará tranquilito, así que es hora de relajarse en este ámbito. La salud bien, tus amigos genial, un buen año que no recordarás por esto. En abril Júpiter y Neptuno se juntarán por primera vez en tu vida, lo cual significa que vendrán cambios profesionales nuevos. ¿Quizás es el momento de mandar a tomar viento el trabajo que odias e intentar buscar algo mejor? Es lo que dicen las estrellas, si te sale mal no es mi culpa. Mi consejo es tirar para el monte y hacerte un ermitaño.

Un signo que tendrá en 2022 algo parecido a cuando Taylor Swift tuvo su era 'Reputation' en 2017. Como bien dijo en la canción 'Look What You Make Do', la Sagitario de 2021 morirá y la de 2022 será una especie de Rockstar de la vida. 2022 será el año en el que tu necesidad de socializar se verá multiplicada y te convertirás en una relaciones públicas de manual, ya tendrás 2023 para aislarte si te apetece. En cuanto a lo emocional será el año de la estabilidad. Llevas unos años complicados así que ni tan mal. Aprovecha que estas cosas no duran mucho.