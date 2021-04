La apertura de La Pollería en Chueca, un establecimiento donde se pueden comprar gofres con forma de pene , no dejó a nadie indiferente. Algunos se escandalizaron y prometieron en sus redes sociales que jamás los probarían, pero lo cierto es que este negocio ha sido todo un éxito y por ello ya han abierto otro local en Valencia y próximamente en Alicante.

La reacción de su abuela

Cuando llegan a casa de su 'iaia' (abuela en valenciano) lo primero que hacen es darle a esta el gofre con forma de pene que le habían comprado: "¿Qué es esto, cojones?" , dice la abuela nada más abrir la caja. Ya de primeras parece que la mujer no tiene mucho interés en probar el pollofre que le han traído sus nietas.

Escandalizada, vuelve a cerrar la caja dentro de la cual va el gofre y lo deja encima de la mesa. Lo abre de nuevo y sus nietas le insisten una vez más para que lo pruebe; pero la mujer continúa siendo fiel a su primera reacción: "¡Que no me como yo eso!" , grita una vez más la abuela a estas chicas.

No obstante, finalmente la mujer lo coje, lo saca de la caja y el hombre que aparece en el vídeo sentado a su lado pregunta: "¿Això és un pardall?", es decir, "¿eso es un pájaro", en valenciano. Parece que este señor no se estaba enterando muy bien de lo que había estado ocurriendo.

¿Se comió la abuela el pollofre?

"Yo no me como esto", vuelve a decir la señora que parece que no va a cambiar de opinión por mucho que insistan sus nietas una y otra vez en que lo pruebe: "¡Vamos, iaia, si está buenísimo!", le repiten una vez más.