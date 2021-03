Pero esas no han sido las únicas publicaciones de la cantante que han triunfado en redes y a partir de las cuales han surgido cientos de memes y bromas por parte de los fans. En su último tuit, Rosalía ha mostrado una imagen suya trabajando en el estudio de música: en ella, la artista aparece muy concentrada mirando a una pantalla de ordenador . Mientras que muchos fans han celebrado la posible llegada de nueva música de su cantante favorita, un tuitero se ha dado cuenta que hay otras dos estrellas que tienen una foto muy similar.

Las famosas fotografías

Pero esta no es la única foto que se parece a la que ha compartido la catalana, sino que este tuitero también se ha fijado en la similitud que la une con una de Kali Uchis. "La Santa Trinidad está oficialmente completa", ha comentado en su publicación. Muchos tuiteros le han dado la razón y se han podido leer varios comentarios en la misma línea: "Latinas for the win" o "La única Trinidad en la que creo".