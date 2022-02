Jesús de Miguel tiene 34 años y es de Palma de Mallorca. Lleva seis años viviendo en Madrid y, hace cinco, fue cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo pelo gracias a una foto. Cada año, su familia se repite la misma imagen y se ha convertido en toda una tradición: todos los hermanos se colocan en la misma posición y la comparan con las de años anteriores. "Ahí dije: qué mal me ha sentado (físicamente) el cambio de ciudad", explica el joven a Yasss.

Sin embargo, aunque fue en ese momento cuando por primera vez fue consciente de su pérdida de pelo, tardó cinco años en hacerse un injerto capilar. Que no se sometiera a esto antes se debió a que quería ponerse a prueba con otra cosas, como dejar de fumar, antes de avanzar con ello. "Y ese era mi premio [el injerto] por conseguirlo. Incluso pasé por la fase durante la cuarentena de raparme por si no llegaba a hacérmelo . Eso sí, tenía tomada la decisión desde hacía dos años, cuando uno de mis mejores amigos se lo hizo en Turquía, y terminé de confirmarlo cuando un familiar lo hizo en Madrid, en la misma clínica y casualmente con la misma doctora que yo", relata.

La alopecia es uno de los principales complejos físicos entre los hombres ; a partir de los 25 años uno de cada cuatro varones empieza a perder el pelo, según un estudio genético realizado por Svenson. Esta caída del cabello en ocasiones acompleja a muchas personas como Jesús: "La alopecia me ha causado muchísimos complejos, especialmente este último año, en el que todo son videollamadas, evitaba poner fondos virtuales porque lo hacían más evidente", asegura el joven.

Había determinadas situaciones que le hacían estar especialmente incómodo con su físico: "Controlaba el ángulo y mi posición en cualquier foto, me generaba ciertas inseguridades si estaba con alguien más alto que yo... En definitiva, no me gustaba lo que veía en el espejo. Ahora aún es pronto para decir que los complejos han desaparecido porque aún está creciendo, pero lo pienso menos".