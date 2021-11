Hace un mes, se filtraba 'Yo invito' , el primer single en solitario del que será el segundo disco de Amaia Romero y con el que inaugura como ella misma ha explicado "una nueva era". Este segundo álbum llega después de 'Pero no pasa nada', que lanzó hace ya dos años y con el que dio comienzo a su carrera musical más allá de 'Operación Triunfo'. En aquel momento ya habían pasado dos años desde que su paso por la Academia, pero su look seguía siendo muy similar al que lucía durante el concurso: melena ondulada en su tono castaño natural y algunos reflejos rubios en las puntas.

Su forma de vestir en los photocalls durante aquellos primeros años de fama también dio mucho que hablar, ya que posó en una alfombra roja con un bolso de Hannah Montana o reivindicó la importancia de que cada mujer pueda elegir si depilarse o no luciendo un vestido de tirantes en el que mostraba el vello de las axilas . Ahora, la cantante de 'Nuevo Verano' ha vuelto a dejar a todo el mundo con la boca abierta con su cambio de look: se ha oscurecido la melena y ha posado con un estilismo muy diferente a los que suele llevar en un evento.

Se trataba de la sexta edición de la entrega de premios de la revista ICON, que tuvo lugar el pasado jueves 4 de noviembre en Madrid y en la que Amaia entregó a Alizzz, con el que ha trabajado en temas como 'El encuentro', el Premio Música. Para el evento, la navarra escogió un traje negro compuesto por una americana crop-top, una minifalda y botas altas de charol en el mismo color. Remató el look con un gran collar y un cambio en su melena que no ha pasado desapercibido para sus fans...

Un cambio de look que puede ser una de las señales de la "nueva era" que Amaia anunció a sus fans con una publicación en Instagram hace un mes, coincidiendo con el estreno de 'Yo invito'. Este nuevo estilismo no ha pasado desapercibido entre sus fans, que han comentado en las redes sociales lo guapa que está la artista con este color en el pelo y a los que también ha convencido con su traje negro combinado con botas altas. "Excesivamente bella", "Una diosa", "Preciosa", han comentado sus seguidores.

También ha habido gente que ha comentado que Amaia ha perdido demasiado peso y ha criticado su cambio físico considerando que "no es sano". Ante este tipo de comentarios, los fans de la ganadora de 'OT 2017' han pedido respeto y han recordado la importancia de no hacer críticas al físico de los demás. "Basta ya de estar siempre poniendo comentarios desagradables", "Siempre comentando el cuerpo de las mujeres y comparándolas entre ellas da asco. Además, que Amaia no esta excesivamente delgada, pero aunque lo estuviera no tiene porque señalar algo así", han explicado sus fans.