A los seguidores que cuestionaban la existencia del chupetón y a los que se preguntaban quién se lo habría hecho, se ha sumado un tercer grupo: el de fans que se lamentan de no haber sido ellos los responsables de dejar esa marquita en el cuello del cantante de 'Yonaguni'. "¿Por qué Bad Bunny trae un chupetón y no se lo hice yo?" o "¿Quién chingados le hizo un chupetón a Bad Bunny y por qué no fui yo?", se podía leer en Twitter.