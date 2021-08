No hace mucho, el asunto de su lugar de residencia apareció en el canal de Youtube Alofoke, que suele entrevistar a las estrellas rutilantes del reguetón con cierta asiduidad. Bad Bunny se mostró esquivo y tenso con el entrevistador cuando este le preguntó por su residencia. "No es mi estilo, yo soy diferente", dijo. "¿Tú quieres saber de mí?, escucha una canción mía". Bunny no paró de insistir en que él se muestra solo a través de su música, ese es su sello y su sangre, y por lo que parece, no hay mucho más que discutir.