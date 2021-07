Pero este lujo no es el que más llama la atención de la casa que cuenta con un gran salón con chimenea, una cocina de diseño que cuenta con un asador de pollos que la modelo ha reconocido no haber usado nunca, un jardín con zona chill out y una piscina rodeada de tumbonas para tomar el sol, además de un par de colchonetas. La sala de estar, que es la zona que más le recuerda a Inglaterra con su horno antiguo, su calentador y la lámpara de araña, está conectada con la cocina, que es de un azul intenso, su "color favorito".