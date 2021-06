Estilo japonés

"Cuando fui a Japón me encantó la energía que desprendía todo y quería que mi casa fuera así [...] Es una casa al estilo 'Wabi Sabi', rodeada de naturaleza", explica el artista al comienzo del vídeo mientras muestra el dormitorio principal con vistas al bosque. Con techos altos y recubierto en madera, su habitación es un lugar en el que pasa mucho tiempo pero no es la estancia en la que siempre duerme, ya que prefiere ir cambiando de habitación.

Cerca de su cuarto, tiene un vestidor enorme en el que solo guarda zapatillas de deporte, su gran capricho. Reconoce no saber cuántas tiene, pero explica que no ha creado ninguna de esas habitaciones para presumir de lujos o de dinero: "No es un lugar para fardar, es un lugar para que mi alma descanse". Balvin tenía muy claro cómo quería que fuera su casa y, por eso, la ha diseñado mano a mano con los profesionales del estudio colombiano 5 Sólidos.