Con la llegada del verano, muchos deciden hacerse un cambio de look radical: o bien apostar por hacerse trencitas por todo el pelo, una rasta, un corte de pelo o probar por algún tinte muy colorido para dejar sorprendidos a sus amigos en vacaciones o para darle un tono divertido a sus no vacaciones porque les toca seguir currando. No sabemos cuáles han sido los motivos de J Balvin, pero sí que se ha apuntado a los cambios radicales para darle la bienvenida a la época más soleada del año.