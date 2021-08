La actriz saltó a la fama a los 18 años dando vida a Carla Rosón en 'Élite' y, aunque su pasión es la interpretación, en su tiempo libre le gusta bucear y bailar

Es hija única, Acuario, muy fan de Antonio de la Torre y reconoce que no le gustaban nada las clases en el instituto

Admite que fue muy choni en la adolescencia y que su primera borrachera fue con 14 años

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas más conocidas en la actualidad gracias a su papel como Carla Rosón en 'Élite', que consiguió a los 18 años. La madrileña, que nació en la capital de España el 16 de enero del año 2000 (ahora tiene 21 años y su signo del zodiaco es Acuario), siempre tuvo muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación y desde que era muy pequeña recibió clases de teatro y se apuntó a diversos castings.

En algunos de ellos la cogieron, por lo que el de 'la marquesita de Las Encinas' no fue su primer papel en la televisión. Antes, había participado en algunos anuncios publicitarios (el más famoso fue el de una conocida marca de pipas cuando todavía era preadolescente) y había conseguido algunos papeles episódicos durante su adolescencia en series de televisión como 'Vis a Vis', 'Centro médico' y 'Estoy vivo' (en los que lucía un look bastante diferente al que lleva ahora). También participó en la película 'Tu hijo', en la que compartió plano con estrellas ya consolidadas del mundo de la interpretación como José Coronado y Ana Wagener.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Todos estos papeles le han hecho crecer como actriz, pero sin duda el que más le ha marcado ha sido el de Carla Rosón, un personaje al que reconoce adorar y del que se despidió en la tercera temporada de la serie. Su éxito frente a las cámaras se ha traducido en una enorme popularidad en Instagram, red social en la que acumula 28 millones y medio de seguidores, cifra que le valió el logro de ser la española más seguida en esta red social. Otro dato curioso: su famoso vídeo perreando al ritmo de 'El efecto' es el más visto de la historia de Instagram. ¿Quieres conocer un poquito más a Ester Expósito? ¡Sigue leyendo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Su pasado choni y su primera borrachera

Ester, que es hija única y está muy unida a sus padres, tiene raíces gallegas. Pasa sus veranos en Viveiro (Lugo), donde tiene un gran grupo de amigos a los que conoce desde la infancia y con los que suele compartir fotos disfrutando del mar y de noches de fiesta en esta época del año. Todos son anónimos, pero la actriz también se lleva fenomenal con algunos de sus compañeros en 'Élite' y se le ha visto de cena con Aitana o Nicki Nicole.

En algunas de las fotos que han subido ella o sus amigos la actriz suele salir sacando morritos, una forma de posar que a la actriz le gusta mucho (prefiere esta al 'posado Pataky', que consiste en girarse y mostrar la espalda), tal y como confesó en una entrevista en Cosmopolitan, donde también afirmó que tuvo un pasado "muy, muy choni" y que su primera borrachera fue a los 14 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Fan de la tinta, de Antonio de la Torre y del buceo

Ya hemos comentado que Ester ha pasado sus veranos al lado del mar, pues allí es donde de la mano de su padre se aficionó al buceo, su gran pasión junto al baile (¡le encanta el reggaetón!) y la interpretación. En una entrevista que concedió al diario El Mundo, la actriz ha contado que su sueño sería bucear junto a tiburones blancos y que le recomienda a todo el mundo probar este deporte acuático.

También declaró en esa entrevista que es adicta al trabajo, pero que hace parones cuando no le ofrecen papeles que cumplen sus expectativas: "Yo soy particularmente una 'yonki' de mi trabajo y si no estoy con algún proyecto entre manos me come la ansiedad y las ganas de dar vida a personajes nuevos. Pero en esta profesión creo que hay que saber elegir, cuando se puede". ¿Lo má incómodo para ella? Quizá sea grabar escenas de sexo, algo que no le gusta nada, como explicó en su charla con Cosmopolitan.

Ester está totalmente enamorada de su profesión, pero no tanto del sistema educativo, ya que en más de una ocasión la actriz ha explicado que no se sentía motivada con las clases en su etapa en el instituto y que le hubiera gustado que hubieran incluido más contenidos relacionados con la cultura y las artes. "Lo pasaba fatal porque me aburría [...] Era incapaz de concentrarme", explicó a la revista Elle. Gracias al apoyo de sus padres, no tiró la toalla y se sacó el bachillerato, dejando atrás esa dura etapa, en la que la actriz cuenta que no tenía "amistades genuinas" y que "tocó fondo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Por suerte, esa etapa ya terminó y la madrileña puede dedicarse a tiempo completo a su profesión como actriz. Otras curiosidades sobre ella relacionadas con el mundo de la interpretación: sus actores españoles favoritos son Antonio de la Torre, Carmen Maura (con la que pudo trabajar en 'Alguien tiene que morir') y Roberto Álamo. En el plano internacional, se queda con Johnny Depp. ¿Y en las películas de Disney? Se queda sin lugar a dudas con las villanas, como contó en la citada entrevista con Cosmopolitan: su favorita es Maléfica, pero también era muy fan del malo de Aladdín, Jafar.

Además, es muy fan de los tatuajes y tiene varios repartidos por todo el cuerpo, como una luna en el hombro, una V en el antebrazo derecho, un gato en la muñeca y el número 593 en el brazo izquierdo. También le encanta la moda, es embajadora de una conocida firma de joyas de lujo, de otra de ropa de alta costura y ha experimentado algunos cambios de look en su pelo, como cuando se pasó durante unos meses al castaño.

Feminismo y compromiso político

Ester se define como feminista y no son pocas las ocasiones en las que ha hecho alguna reivindicación feminista a través de sus redes sociales. Es habitual que todos los 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, suba algún post o comparta alguna frase propia del movimiento. Por ejemplo, el año pasado, compartió una foto de una pancarta que rezaba lo siguiente: "Nunca van a tener la comodidad de nuestro silencio otra vez"; junto a un mensaje suyo: "Nunca. Gracias, mujeres".

Su compromiso con la causa es tal que en su bio en Instagram solo figura el contacto de su representante y una frase que alude a su apoyo al movimiento feminista junto al símbolo de la mujer: "De aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero". No obstante, estos últimos días ha recibido muchas críticas y se ha puesto en tela juicio su conciencia feminista por aparecer junto a otras mujeres muy famosas en la polémica foto del yate de C. Tangana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ella salió al paso de las críticas compartiendo un post que explicaba la terrible situación que les esperaba a las mujeres en Afganistán con la toma de Kabul, la capital, por parte de los talibanes. "Esto sí que merece repercusión, atención y ser noticia", escribió en sus historias de Instagram, donde también alentó a los madrileños como ella a votar en las elecciones a la presidencia de la comunidad el pasado mes de mayo o a los españoles en las generales de diciembre de 2019.

"Todos no son iguales. Vota en defensa propia", escribió Ester antes de las elecciones regionales junto a un corazón lila y el emoji de un planeta. Emoticonos que se interpretaron como una petición de la actriz para darle la confianza a algún partido que apoye el movimiento feminista y la causa ecologista, aunque ella nunca ha confesado abiertamente a qué partido político confía su voto.

En 2019, pidió a la gente que votase también en Instagram arremetiendo directamente contra Vox y su discurso negacionista de la violencia machista. Compartió una reflexión de Feminista Ilustrada en la que se arremetía contra Santiago Abascal y añadió lo siguiente: "Basta ya de blanquear discursos asquerosamente machistas, racistas y homófobos. Vota. El partido ideal no existe, pero sí el opuesto a tus ideales".