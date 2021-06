La actriz de 'Élite' fue pillada por los paparazzi compartiendo besos y risas en la isla balear con el cantante

Parece que él le ha acompañado durante su estancia en España para la grabación de 'Top Stars', a juzgar por sus fotos en Instagram

La cantante ni confirma ni desmiente la relación, pero no ve con buenos ojos que la gente crea solo por unas fotos que Alex es su novio

Danna Paola ha pasado una temporada en España por motivos laborales, ya que ha sido una de las mentoras de la última apuesta de Telecinco, el talent musical 'Top Stars'. Para la grabación del programa, en el que ha compartido mesa con Risto Mejide e Isabel Pantoja, la actriz de 'Élite' ha tenido que mudarse un tiempo a España y parece que no ha estado sola...

Unas imágenes de la artista junto a un chico en Ibiza, compartiendo besos a bordo de un barco y risas a la orilla del mar, llevaron a muchos a pensar que la cantante de 'Oye Pablo' tenía un nuevo amor. ¿Quién ese joven misterioso? Se trata de un joven cantante de 23 años, Alex Hoyer, conocido en México por su participación en 'La Voz' y en América Latina por su papel protagonista en una serie de Nickelodeon, 'Kally's Mashup'.

Hasta que no se filtraron esas imágenes del viaje con el que Danna ha despedido su estancia en España, no se sabía que Alex estaba junto a ella en Madrid, pero ahora muchos fans se han fijado que durante el último mes ha estado subiendo fotos en la capital española, por lo que eso podría indicar que han estado juntos también allí y no solo en la escapada de la actriz a la isla balear.

Las imágenes de ambos besándose y la sospecha de que habrían estado viviendo juntos durante más de un mes han llevado a muchos a pensar que son novios. La curiosidad que ha generado el tema ha hecho que le hayan preguntado a Danna por esta posible relación. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¡Te lo contamos en Yasss!

La respuesta de Danna Paola

La pareja de artistas ya había sido fotografiada por los paparazzi en diciembre, lo que indicaría que este posible noviazgo no ha surgido este año ni es muy reciente. Tras los incesantes rumores durante estos meses en México y en estos últimos días en España, la cantante ha hablado por primera vez sobre el tema en el programa 'Latinx Now!'.

En este espacio de Telemundo, la cantante ni ha confirmado ni desmentido la relación, pero ha dejado claro que no le gustan nada las especulaciones en torno a su vida privada. "Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡no!", ha explicado la cantante entre risas, después de quedarse flipando porque aseguraba que no tenía ni idea de la publicación de esas fotos. "¿Qué?", exclamaba muy sorprendida al ser preguntaba por la periodista.

Muchos piensan que la cantante sí que había visto esas imágenes y que no ha sido sincera con su respuesta. "No, nunca he visto esas fotos, guiño guiño", ironizaba un seguidor del programa en Instagram. Otros telespectadores han bromeado con su "reacción exagerada" y la han comparado con situaciones que ellos han vivido: "Yo cuando mi mejor amiga me pregunta por las fotos que me hice con la que niña que la cae mal".

