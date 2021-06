Danna Paola está disfrutando a tope de su nueva etapa en España. Después de despedirse de 'Élite' , la serie que la lanzó a la fama en nuestro país y a la que siempre le guardará un especial cariño, acaba de iniciar una nueva etapa profesional como jurado del programa de televisión ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’ que se emite en Telecinco. Pero la noticia no es que a la mexicana le esté yendo genial en lo profesional, que también. Hoy venimos con ganas de salseo para contarte que han pillado a la joven besándose con un cantante.

Además de participar en 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', Danna Paola no deja a un lado su carrera como cantante. Hace tan solo unos días se publicaba 'Idiota' una canción en la que colabora con Morat y que ha arrasado en reproducciones en sus primeras horas. Vamos, que la chica no para, ¡así que se merecía un buen descanso! ¡Y se lo ha dado!

Suponíamos que no se habría ido sola, pero tampoco sabíamos quién la habría podido acompañar en este viaje que ha debido de ser realmente especial para ella, que ha escrito en Instagram: "Ibiza, oye, yo nunca te olvidaré".

A la isla balear no la olvidará... ¿y al chico con el que la han pillado besándose? A pesar de que Danna Paola siempre ha sido muy discreta con sus relaciones y esquivaba como nadie las preguntas que hacían relación a su situación sentimental , esta vez no tiene escapatoria.

Pillada besándose con un chico

El medio Latinx Now! preguntó a la cantante por estas fotografías, y ella respondió: "Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro". Por lo tanto, la cantante no confirma que tenga una relación con Alex Hoyer.