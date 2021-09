Con sus 'New Rules' Dua Lipa conquistó a todo el mundo y entró por la puerta grande a la industria musical, en la que se ha ganado un hueco a pulso con los temazos que ha ido sacando en estos cuatro años. 'Be the One', 'Kiss and Make Up' o 'Levitating' le han convertido en una estrella del pop, le han llevado a lo más alto en las listas de éxitos, le han permitido dar giras por todo el mundo y le han hecho acumular millones de seguidores en sus redes sociales: roza los 72 millones en Instagram y supera los ocho en Twitter.