Teniendo en cuenta todo lo que ha logrado ya, a pesar de su juventud, no nos podemos imaginar qué le deparará a Expósito en los próximos años ni qué más retos profesionales podrá conseguir. Lo que sí sabemos es que ella sigue fiel a sus raíces y, pese a su fama, que no para de crecer, no está dispuesta a renunciar a sus vacaciones en el pueblo.