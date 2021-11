Tan solo unos meses después de conocer que Ester Expósito y Alejandro Speitzer ya no estaban juntos, y después de que se relacionase a la actriz de 'Alguien tiene que morir' el mismísimo Rauw Alejandro (que finalmente con quien estaba era con Rosalía) supimos que la joven intérprete podría haber comenzado un romance con Nico Furtado, un conocido actor de 33 años.

Ester Expósito todavía no se ha pronunciado en público sobre su relación con Nico Furtado , pero el actor sí dijo unas palabras durante los Premios GQ a los Hombres del Año 2021. A esta fiesta acudieron tanto Nico Furtado como Ester Expósito, pero lo hicieron por separado. Además, la actriz de 'Élite' no pasó por la alfombra roja.

Nico Furtado sí atendió a la prensa española , y cuando le preguntaron por su relación con Ester, contestó: "De esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte por mis sentimientos".

El actor está ahora mismo viviendo en España mientras rueda su nuevo proyecto, en el que trabajará junto a Maggie Civantos. "Me veo un par de años en Madrid. Me gusta mucho esta ciudad y me parece muy interesante", dijo.