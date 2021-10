José Manuel Villar afirmaba que la actriz podría haber utilizado botox para eliminar líneas de expresión ; ácido hialurónico, para hidratar y aumentar el tamaño de sus labios , y una rinoplastia para afinar su nariz y hacerla más respingona. En cuanto a la bichectomía para adelgazar el rostro , otro de los retoques más comentados por los que creen que Expósito no dice toda la verdad sobre su cambio físico, el experto declaró no poder afirmar rotundamente que la actriz se hubiera sometido a esa operación, que consiste en eliminar las bolas de bichat de los pómulos para afinar la forma de la cara.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, afirmó. "De esta forma estáis engañando a la gente. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad".