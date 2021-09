Ester Expósito va a Galicia a pasar sus vacaciones desde niña . ¿Por qué elige año tras año este destino? Porque allí vive parte de su familia materna, en concreto en dos localidades situadas en la provincia de Lugo, Viveiro y Vilalba. En ellas, la actriz de 'Élite' ha disfrutado del verano , del mar y de la tranquilidad que a veces no ofrece Madrid durante varias semanas todos los años y es que allí no solo tiene familia, sino que también cuenta con un nutrido grupo de amigos con los que se reúne solamente en esta época del año.

A lo largo de este meses de julio y agosto, la actriz ha compartido varias imágenes en las que aparece pasándoselo muy bien junto a sus amigos del verano : la hemos visto a bordo de un barco con ellos, tomando una copa al aire libre o arreglándose para ir a cenar. Planes que todos hacemos con nuestro grupo y a los que ella no ha querido renunciar pese a la enorme fama que ha cosechado en los últimos tres años y que le ha cambiado la vida, pues pasó de ser una aspirante a actriz a una artista conocida en todo el mundo, además de convertirse en la española más seguida en Instagram, con casi 27 millones de seguidores.

Pero no todo han sido fiestas, ya que Ester también ha mostrado que han tenido tiempo para ir a la playa, pasear por el monte, ir a tomar algo a la plaza pueblo, apreciar la belleza de la luna llena, disfrutar del atardecer y gastarse bromas entre los amigos (se puede ver como algunos de ellos se esconden en el maletero de un coche). Unos planazos en una compañía inmejorable que la actriz echará mucho de menos el resto del año , como ha confesado en la publicación de Instagram: "Alegría de vivir cuando estáis cerca de mí. Ahora a echaros de menos".

Pero el verano de Ester no solo ha estado protagonizado por fiestas y días de descanso junto a sus amigos en Galicia, ya que la actriz fue muy criticada por formar parte de la controvertida imagen del yate de C. Tangana . En esta foto, el cantante aparece rodeado por chicas en traje de baño: la foto fue calificada de "machista" y Ester de "hipócrita" por ser una gran abanderara del feminismo en redes y posar en este barco.

Pero la promoción del tema 'Yate' de C. Tangana no ha sido el único proyecto profesional de Ester Expósito este verano, ya que también ha anunciado que es una de las nuevas embajadoras de Dolce & Gabanna, protagonizando varios spots para la conocida marca de ropa en los que aparece luciendo sus prendas y gafas de sol, además del pelo recogido y más oscuro de lo que suele llevarlo (¿habrá nuevo cambio de look pronto?). Sigue así su trayectoria como modelo, ya que también ha posado para Yves Saint Laurent y Bvlgari.