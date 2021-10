Ester Expósito guarda silencio cuando le preguntan por su relación con Sebastián Yatra

Hace unas semanas que se especula con una posible relación entre la actriz de 'Élite' y el cantante de 'Pareja del año', sobre todo desde que varias revistas del corazón publicaron que se les había visto paseando juntos por las calles de Madrid. Aunque no han trascendido fotos de esta posible quedada, sí que se publicó en Instagram una imagen de ambos celebrando junto a otros actores famosos como María León el cumpleaños del director mexicano Manolo Caro, con el que Ester trabajó en 'Alguien tiene que morir' y Yatra en 'Érase una vez... pero ya no'.

Pero esta no es la primera vez que se puede ver a Ester Expósito en alguna publicación de Instagram junto a Sebastián Yatra, que está actualmente en Madrid por sus compromisos profesionales : acaba de terminar el rodaje del musical de Netflix 'Érase una vez... pero ya no' (donde compartirá escenas con Nia Correira, la ganadora de 'Operación Triunfo 2020') y será coach en la nueva edición de 'La Voz Kids' junto a Aitana Ocaña, David Bisbal y Pablo López.

Aunque Ester Expósito no se haya querido pronunciar sobre los rumores de relación con Sebastián Yatra durante su paso por la alfombra roja en los Premios Platino, sí que lo ha hecho su exnovio, Alejandro Speitzer, con el que se ha reencontrado en un evento de estas características tras confirmar su ruptura este pasado verano. El mexicano ha desmentido tajantemente los rumores: "No me había enterado, pero meto las manos en el fuego por eso: me parece fatal que la pongan [a Ester] en esa situación y creo también que la prensa tiene que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por una noticia que cuenta no sé quién".