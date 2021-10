La expareja ha posado junto al resto del elenco de 'Alguien tiene que morir' en la alfombra roja de estos premios

Es la primera vez que posan juntos desde que se confirmó su ruptura este verano

El mexicano ha asegurado que sigue habiendo mucho "cariño" entre ellos

A comienzos de junio, comenzaron las especulaciones sobre una posible ruptura entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer, ya que la pareja acudió por separado a un evento de Bvlgari, firma de joyas de la que ambos son embajadores, que tuvo lugar en Milán. La madrileña y el mexicano, según los asistentes al evento, se evitaron durante toda la velada y lo cierto es que no pasaron juntos en la alfombra roja. Los rumores de separación se dispararon y, poco después, se confirmó que habían roto porque habían dejado de seguirse en Instagram y no corregían a los periodistas que les preguntaban por su ruptura.

Él ha pasado el verano en su México natal ocupándose de sus nuevos proyectos frente a las cámaras y ella estuvo en varios festivales de cine, en Galicia con sus amigos y en Madrid, donde se la relacionó con el cantante Rauw Alejandro, que vino unos días a España para promocionar su segundo álbum de estudio, 'Vice Versa'. El puertorriqueño desmintió esta información y afirmó que solo eran buenos amigos, y recientemente ha confirmado su relación con Rosalía.

Tras un verano separados y con rumores de nuevas ilusiones amorosas en sus vidas, Alejandro Speitzer y Ester Expósito se han reencontrado en Madrid gracias a la serie que los unió, 'Alguien tiene que morir'; y es que la expareja acudió a los Premios Platino del Cine Iberoamericano por sus respectivas nominaciones por su trabajo en esta serie de Manolo Caro: Ester estaba nominada a Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie y Alejandro a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

Juntos, pero no revueltos

Ninguno de los dos se llevó el premio a casa, pero sí que pudieron compartir algunos momentos juntos en la alfombra roja, donde posaron junto al resto del elenco de la miniserie de Netflix en la que se conocieron y enamoraron allá por 2019, como Cecilia Suárez o Ernesto Alterio, o con el creador de la misma, Manolo Caro, que también ideó la aclamada 'La casa de las flores'.

Aunque en las instantáneas que han captado los fotógrafos acreditados al evento aparecen cerca el uno del otro, siempre hay algún compañero de profesión que les separa. Asimismo, los fans han recopilado en Twitter vídeos que distintos medios de comunicación como '¡HOLA!' o que otros actores han subido a sus historias de Instagram en los que se puede ver que no se quedan a solas en ningún momento ni hablan entre ellos.

Alejandro Speitzer se pronuncia

Tal y como recoge Cuore, GTRES le ha preguntado al actor mexicano qué tal ha ido el reencuentro con su exnovia. "Estamos sentados casi el uno al lado del otro. [La relación con ella] va muy bien. ¡Qué pena que ninguno de los dos ganamos! Pero muy contentos: vendrán muchas más nominaciones para ella y espero que para mí también", ha comentado Speitzer, que ha añadido que se alegra mucho por los éxitos de su ex: "¡Claro! ¿Cómo no me voy a alegrar? Hay un cariño".

El reportero de GTRES también le ha preguntado al actor de 'Oscuro Deseo' si ha escuchado que se ha relacionado a la actriz de 'Élite' con Sebastián Yatra, algo que él ha negado: "Eso me lo contaron hace rato y no me había enterado, pero meto las manos en el fuego por eso: me parece fatal que la pongan en esa situación y creo también que la prensa tiene que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por una noticia que cuenta no sé quién".