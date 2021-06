Por ahora, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero las sospechas de los fans no paran de crecer y es que hace mucho tiempo que ni Ester ni Alejandro comparten una imagen juntos y les parece extraño que no hayan desmentido la información de su separación si realmente siguen juntos. Sí que han hablado alto y claro al leer una información publicada por una revista mexicana donde se afirmaba que su ruptura era decisión de la madrileña porque él no quería trabajar ni aportar dinero para los gastos del alquiler.