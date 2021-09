Ester Expósito, sobre su ruptura con Alejandro Speitzer y su aparición en la foto del yate de C. Tangana: "Soy libre"

Es más, fueron muchos los rumores que trajo consigo esta ruptura, ya que en un medio latinoamericano una supuesta amiga de la actriz aseguró que Alejandro no se había comportado bien con Ester Expósito, algo que desmintió ella misma en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram , un gesto que le agradeció mucho el mejicano. Desde que lo dejaron siempre han querido dejar claro que entre ellos sigue habiendo una buena relación, a pesar de que hayan decidido no estar juntos y esto es algo que no ha cambiado.

Además, la actriz ha explicado que no tiene la puerta cerrada al amor: "Soltera o no, yo no le cierro las puertas a nada. Soy libre y mi felicidad no depende de si tengo pareja o no, sino de que mi estabilidad emocional sea plena".