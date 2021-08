La cantante colombiana está arrasando en todo el mundo, pero no concede entrevistas a los medios

Ha sido en un vídeo de YouTube donde ha revelado el motivo por el cual dejó de conceder entrevistas

Otros artistas como Bad Bunny han expresado en alguna ocasión que tampoco dan entrevistas

Karol G no para de petarlo en todos y cada uno de sus conciertos. Nos tiene enganchados a sus redes sociales, ya que de sus últimos lanzamientos nos hemos enterado gracias a estas. La colombiana hace ya algunos meses que no da entrevistas a ningún medio de comunicación, algo que ha llamado mucho la atención de sus fans.

No es que a los medios de comunicación no les interese entrevistar a Karol G, ni mucho menos, pero la reina del reguetón lleva meses sin conceder ninguna y, ahora, gracias a una conversación que mantuvo con un youtuber puertorriqueño 'Yo Soy Molusco' en su canal de YouTube, por fin sabemos cuál es el verdadero motivo por el que ya no las concede.

Al igual que sus fans, a este youtuber le había llamado la atención que la colombiana llevase tanto tiempo sin conceder entrevistas a medios de comunicación convencionales y es por eso que aprovechó su charla para preguntarle por el verdadero motivo que le ha llevado a tomar esa decisión.

El motivo por el que Karol G ya no concede entrevistas

La charla entre el youtuber y la cantante duró más de una hora y una de las cuestiones por las que se interesó fue precisamente el motivo por el que la cantante no concede entrevistas, desde hace un tiempo, a medios de comunicación tradicionales.

Karol G fue muy directa y sincera con su respuesta y aseguró que dejó de hacerlo porque muchos de ellos tergiversaban lo que ella realmente había querido decir, sabiendo que lo que estaban poniendo en boca de la cantante no era cierto.

"Yo te voy a responder esa pregunta con algo que puso un artista que sigo mucho y que me gusta mucho que se llama Bad Bunny, algún día puso un trino que decía: 'No vuelvo a conceder una entrevista' y yo literalmente me quería tatuar eso", dijo Karol G que opina exactamente lo mismo que el puertorriqueño.

Es más, la colombiana citó un caso concreto en el que en una entrevista le preguntaron sobre su opinión sobre el racismo y si en Colombia había mucho racismo, a lo que la cantante respondió: "Yo para serte honesta en mi casa me criaron queriendo a todo el mundo por igual, al negro, al blanco, al gay, a todo el mundo, entonces, hay ciertas cosas que yo no las entiendo porque no las veo de frente, yo no entiendo como alguien puede ser racista, no lo veo", asegura. No obstante, "cuando yo digo eso en la entrevista, la persona que me estaba entrevistando puso en el periódico que en Colombia no había racismo", asegura Karol G.