Todo por la pasión

De la única locura en negativo suya que tenemos constancia es la del desamor y el desaire, una técnica tristemente extendida entre los tórtolos modernos cuando el amor se pudre, se desinfla como un pudin y ya no hay más ‘te echo de menos’, ‘tú me completas’, o la clásica escena en la que sorbes el espagueti de tu crush en una de vuestras cenas en un restaurante italiano (gracias, Disney, por estropearnos la imaginación de esta forma). Ni Jaime Lorente ajunta a María, ni María quiere ya a Lorente en sus redes sociales , donde lo ha enterrado para siempre. La locura está en el dedo: borrar, borrar, borrar, hasta que no quede rastro del otro en nuestro Facebook, Twitter o Instagram y el crush haya pasado de la carne muy hecha al estado ectoplasmático del fantasma.

Se rumorea que Pedraza ha cambiado el objeto de sus desvelos románticos por un amor a todo gas con Marc Márquez , pentacampeón de moto GP . Esperemos que hagan la vuelta completa al circuito y no acaben estrellados en boxes, con el coche del amor en llamas y alguno de los dos cantando ‘Tú me dejaste de querer’. De momento, no han trascendido muchos detalles de la relación, pero es un secreto a voces. ¿Imitará Marc Marquez a Mario Casas y hará caballitos con la moto en algún parking solo para Pedraza? ¿Pronto se darán frases como: “Mi carburador es importante para mí, pero creo que tú lo eres más”? En lugar de ir al Retiro los domingos a hacerse unas barcas y cogerse de la mano como la gente de bien, ¿la propuesta será más oscura?

Nos lo imaginamos algo así: “Verás, María, he pensado que me gustaría que me acompañaras a una carrera ilegal en ese polígono que no parece muy seguro. No te pido mucho, solo que, si tengo un accidente al enfrentarme a uno de esos desarrapados, cojas mi cara y me jures que me querrás siempre”.