"Todavía no entiendo por qué la gente tiene que casarse. Si quieres tener una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar papeles de matrimonio, por qué no puede ser simplemente una sociedad?", comentaba Malala en 'Vogue' , aunque también añadía que su madre deseaba que se casara, que a su padre le llegaban propuestas de hombres pakistaníes que querían contraer matrimonio con ella y que ella misma había estado reflexionando últimamente sobre las relaciones románticas: explicó que dudaba de cómo uno puede estar seguro de que esa es la persona con la que quiere compartir su vida y confiar en ella para siempre.

En esa misma entrevista, en la que explicó que el matrimonio de sus padres había sido concertado, Malala también dejó la puerta abierta a una posible unión matrimonial en el futuro, ya que comentó que se puede cambiar de opinión con el paso del tiempo y que uno no siempre tiene las mismas creencias: "Incluso hasta mi segundo año de universidad pensé: 'Nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, solo voy a hacer mi trabajo. Voy a ser feliz y vivir con mi familia para siempre'. No me di cuenta de que no eres la misma persona todo el tiempo. Tú también cambias y estás creciendo".