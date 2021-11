La cantante ha pospuesto su boda con el actor, porque no quiere casarse hasta que no deje de tener un tutor legal

También habían planeado comprarse una casa juntos, pero han paralizado este proyecto por la misma razón

El próximo 12 de noviembre, la justicia determinará si la estrella del pop seguirá estando tutelada

En septiembre, Britney Spears compartía su enorme felicidad con sus millones de fans al anunciar que se había comprometido con su novio, el actor Sam Asghari, tras cuatro años de noviazgo. El joven de 27 años de origen iraní le pidió matrimonio en la casa en la que conviven tan solo un mes después de que el padre de la cantante, Jamie Spears, renunciase a su tutela legal, que había ostentado durante 13 años, durante los cuales tuvo un poder absoluto sobre las cuentas y las decisiones tanto personales como profesionales de su hija mayor.

La estrella del pop relató antes del verano ante la jueza Brenda Penny en la corte superior de Los Ángeles el calvario que estaba viviendo bajo la tutela de su padre, que no le permitía siquiera tener hijos con su actual prometido. "Me gustaría, progresivamente, avanzar, y lo quiero todo. Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un DIU en mi interior para que no me quede embarazada. No quieren que tenga hijos, más hijos", aclaraba Britney, que tiene ya dos hijos: Sean Preston, de 15 años, y Jayden, de 14, nacidos de su matrimonio con el rapero Kevin Federline, del que se divorció en 2007.

Pero Britney Spears todavía no es libre, ya que aunque su padre ha renunciado a su custodia, eso no significa que la cantante deje automáticamente de estar tutelada. Tiene que ser la justicia quien dictamine si la estrella del pop está preparada para retomar las riendas de su vida. Ese es el motivo por el que, según el portal 'TMZ', la cantante ha decidido posponer su boda con Sam Asghari: no se casará hasta que no recobre la libertad y tengo un control total sobre su vida.

También han paralizado la compra de una casa

De acuerdo al mencionado portal, la cantante y su futuro marido, al que conoció en el rodaje de unos de sus videoclips en 2016, ni siquiera han comenzado a preparar su acuerdo prematrimonial, pues antes de hacerlo quieren saber qué dictará la justicia en torno a la situación de Britney, que podrá quedar totalmente libre o que podrá seguir bajo la tutela legal de un tercero que, en ningún caso, podrá formar parte de su familia.

Por esta razón también han aparcado sus planes de comprarse una casa juntos, uno de sus mayores deseos junto a la boda y la posibilidad de ampliar la familia teniendo hijos en común. No obstante, pese haber pausado todos estos proyectos de futuro, la pareja sigue viviendo en una de las mansiones que la cantante tiene en California y siguen disfrutando de planes juntos como unas vacaciones en una isla paradisíaca del Pacífico a principios de octubre. "¡Me lo estoy pasando como nunca!", confesó la estrella del pop en Instagram.

El futuro de Britney Spears, en el aire

El próximo viernes 12 de noviembre la cantante de 'Toxic' tiene una nueva cita en la Corte de Los Ángeles para saber si tendrá o no que seguir bajo tutela legal. Una vista judicial que Britney espera con muchas ganas, pero también con cierto temor, tal y como confesó a sus seguidores en Instagram el pasado 16 de octubre. La razón de su "miedo" es que no quería cometer "ningún error" que diera pie a la justicia a pensar que no merecía recobrar su libertad.

"Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy... ¡que ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error! Durante tantos años, siempre me dijeron que si tenía éxito en las cosas, podría ser libre... ¡Pero nunca pasó eso! Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez más cerca del final, estoy muy feliz, pero hay muchas cosas que me asustan", explicó la estrella del pop.

En su publicación, la cantante también reflexionó acerca de la actitud que tenían algunos paparazzi, que se tiraban hacia su coche cuando iba a recoger a su hijo pequeño al colegio: "No me gusta que intenten asustarme y saltar como lo hacen... ¡Es como si quisieran que haga una locura!". "¡No he hecho nada para que me traten como lo he hecho durante los últimos 13 años! ¡Estoy enfadada con el sistema y desearía vivir en otro país!", confesó la cantante.