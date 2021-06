La cantante Christina Aguilera ha escrito unas palabras de apoyo a su compañera Britney Spears

La cantante de 'Baby One More Time' declaró ante una jueza el pasado 23 de junio para poner fin a su tutela

El movimiento #FreeBritney apoya a la cantante a recuperar su libertad después de 13 años tutelada

"En los últimos días he estado pensando en Britney Spears y en lo mucho por lo que está pasando", escribía la cantante estadounidense Christina Aguilera en su cuenta de Twitter. Las dos artistas se conocen desde hace muchos años, ya que a los 11 años coincidieron en el elenco de presentadores de Mickey Mouse Club, y, aunque no han mantenido una relación de amistad (la prensa llegó a declararlas enemigas), la intérprete de 'Genie in a Bottle' no quería dejar pasar el momento tan importante en la vida de Spears para mostrarle su apoyo públicamente.

El pasado 23 de junio, Britney Spears declaro ante una jueza de Los Ángeles en contra de su progenitor, Jamie Spears, y aquellos que la obligan a seguir tutelada. La tutela de Britney por parte de su padre empieza en 2008, después de que la cantante sufriera una serie de episodios de inestabilidad conocidos por todos, como cuando se rapó la cabeza o agredió con un paraguas a un periodista. Desde ese momento su padre y su abogado se convirtieron en sus tutores legales y tomarían todas las decisiones por ella.

Trece años después y gracias al movimiento #FreeBritney creado por sus fans, Britney Spears pide ante la jueza que le devuelvan su vida: "No soy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enfadada. Es de locos. Y estoy deprimida. Mi padre y todos los implicados en la tutela, incluidos mis representantes... Deberían estar en la cárcel".

Chrstina Aguilera defiende a Britney Spears

"Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Ser silenciado, ignorado, intimidado o que se te niegue el apoyo de tu gente más cercana es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es algo que se deba tomar a la ligera", escribió Christina Aguilera.

"Toda mujer debe de tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia cura y su propia felicidad", declaraba Aguilera, a raíz de las palabras de Britney Spears sobre haber sido obligada a llevar un DIU para no tener más hijos.

"Todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios de comunicación. La desesperación de Britney y sus deseos de libertad me llevan a creer que esta mujer ha estado viviendo sin la compasión ni la decencia de quienes tienen el control de su vida", continúa. "Una mujer, que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, se merece toda la libertad posible para vivir su vida de la manera más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el VERDADERO amor y apoyo del mundo".

Christina Aguilera y Britney Spears se conocen desde que eran pequeñas y sus vidas han llevado caminos paralelas. Ambas son consideradas en la actualidad dos de las grandes estrellas de la música pop estadounidense. Las dos nos han dado grandes momentos que pasarán a la historia de la cultura popular, como la actuación junto a Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003. Quizás por todo esto, Christina no podía quedarse en callada sin pedir justicia para su compañera Britney Spears.