Britney Spears anuncia que se casa con Sam Asghari: una relación que comenzó en 2016

Hasta ahora, tal y como dijo la cantante ante la jueza que lleva su caso de la custodia legal, era su padre el que no le dejaba avanzar en su vida privada: "Me gustaría, progresivamente, avanzar, y lo quiero todo. Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un DIU en mi interior para que no me quede embarazada. No quieren que tenga hijos, más hijos", pidió Britney Spear.