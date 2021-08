Hace poco más de un mes, los fans de Britney Spears no podían creer lo que estaba oyendo: la cantante de 'Toxic' relataba ante la jueza Brenda Penny en la corte superior de Los Ángeles el calvario al que estaba siendo sometida . Explicó que no podía tomar ninguna decisión con respecto a su carrera, sus finanzas o su vida privada sin pedirle permiso a su padre, Jamie Spears, que ejercía como su tutor legal desde hacía 13 años.

Rápidamente, se desató una oleada de apoyo y cariño hacia la cantante de 'Toxic' por parte de sus fans y de otras celebrities como Paris Hilton o Miley Cyrus, que exigían su liberación inmediata bajo el lema #FreeBritney . El apoyo no solo llegó a través de las redes sociales, sino que también se realizaron varias manifestaciones en Los Ángeles. Tras el revuelo generado, la Corte permitió a Britney escoger a su abogado, una labor que hasta el momento desempeñaba Samuel Ingham , a la que la cantante había acusado de ir en contra de sus intereses y a favor de los de su padre: dijo que le había prohibido hablar en contra de la tutela.

En el comunicado, también asegura que su intención es cooperar con la Corte y el nuevo abogado de su hija para que se produzca "una transición ordenada" y es que la mala noticia para la cantante es que seguirá estando tutelada, aunque esa labor no la podrá llegar a cabo nadie de su familia según ha confirmado la justicia. El relevo no será inmediato, pero ya es un paso en la liberación de Britney, de acuerdo a las palabras de su representante legal.

Rosengart ha celebrado públicamente la decisión de Jamie Spears a través de otro comunicado: "Nos complace que el señor Spears y su abogada hayan admitido que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney". El abogado ya había declarado previamente que su objetivo es conseguir que la cantante no esté tutelada por nadie . Por ahora, sus fans han celebrado esta victoria y el nombre de la artista se ha colado entre las tendencias de Twitter debido a la gran cantidad de comentarios alegrándose mucho porque creen que Britney será más feliz a partir de ahora.

En su declaración del pasado junio, en la que dio a conocer la situación de "esclavitud" en la que se encontraba, la cantante dijo que su tutela legal "estaba pagando el sueldo de mucha gente" , ya que de su fortuna salían los honorarios de todos los implicados en el caso, como eran su padre en aquel momento, el abogado que le había sido designado por su familia (y que, según The New York Times, se habría embolsado 3 millones de dólares) y Jodi Montgomery, a la que el tribunal le dio el poder en septiembre de 2019 de supervisar las decisiones de la vida personal de la cantante.

"No soy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enfadada. Es de locos. Y estoy deprimida. Mi padre y todos los implicados en la tutela, incluidos mis representantes... Deberían estar en la cárcel", dijo en aquel momento la estrella del pop. Por ahora, su padre y su antiguo abogado ya no formarán parte de este séquito, pero Jodi Montgomery todavía sigue en su puesto. Britney dijo de ella que se estaba excediendo en sus funciones como supervisora.