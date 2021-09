Un documental abordará el conflicto legal entre Britney Spears y su padre: "Adiós al silencio"

Netflix ha anunciado que 'Britney vs. Spears' se estrenará el próximo 28 de septiembre

El documental promete explicar la situación de la estrella del pop en su lucha legal por recuperar la libertad

El anuncio de su estreno ha causado un gran revuelo en redes y es que llega un día antes del próximo juicio al que se enfrentará la cantante

El verano comenzó con una noticia terrible para los fans de Britney Spears, que escucharon cómo la cantante relataba ante la jueza Brenda Penny en la corte superior de Los Ángeles el calvario al que estaba siendo sometida: explicó que no podía tomar ninguna decisión sobre su cuerpo, sus finanzas su vida profesional o personal sin que esta fuera aprobada por su padre, Jamie Spears, que ejerce como su tutor legal desde hace 13 años. Rota de dolor pero con mucha firmeza, la artista hacía una petición desesperada: que le permitieran recobrar su libertad.

Rápidamente, las redes inundaron con cientos de mensajes tanto de fans anónimos como famosos (Miley Cyrus y Karol G entre ellas) que pedían su liberación bajo el hashtag #FreeBritney. Con ese lema también salieron a las calles de Los Ángeles a protestar decenas de seguidores de la cantante de 'Toxic', a la que la justicia le permitió escoger su propio abogado pocas semanas después. Una pequeña victoria a la que le siguió otra mucho más grande: a comienzos de agosto, Jamie Spears renunciaba a ser el tutor legal de su hija.

Esto no significa que la cantante ya esté liberada, pues debe seguir tutelada a no ser que consiga convencer a la jueza Penny en un nuevo juicio que se celebrará en la corte de Los Ángeles el próximo miércoles 29 de septiembre, un día después del estreno del documental que Netflix prepara sobre el conflicto legal que enfrenta a padre e hija: 'Britney vs. Spears' llega el 28 de este mes a la popular plataforma y su anuncio ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

¿Qué contará 'Britney vs. Spears'?

"Se acabaron los secretos. Se acabó el silencio", promete Netflix en el tráiler de su documental, que tiene el siguiente lema: "Adiós a los secretos, adiós a las mentiras, adiós al silencio". En el tráiler, que fue publicado en las cuentas de Twitter oficiales de la plataforma el pasado 22 de septiembre, se anticipa que se abordarán las causas por las que Britney ha estado tantos años tutelada y se señala directamente a los intereses económicos de Jamie Spears, que habría ganado millones de euros durante estos 13 años.

Además, se muestra también que el documental contará con testimonios de personas que han estudiado el caso y la situación legal de la artista, a la que parecen conocer muy bien: "Britney nunca ha podido confiar en nadie, ni en sus padres", "Temía que su familia se metiera y se lo quitase todo". Por otro lado, se analizará por qué se ha demorado tanto el juicio en el que se sabrá si la estrella del pop podrá recuperar de nuevo su libertad y se estudiará el motivo por el que seguía estando tutelada si en los informes se decía que estaba "bien".

¿Qué opinará Britney del documental?

Britney, que hace unos días anunció que pasará por el altar con su novio Sam Asghari (con el que comenzó a salir en 2016), no se ha pronunciado sobre la emisión de este documental, aunque sí que lo hizo acerca de los otros dos que se han estrenado este año, 'Framing Britney' de The New York Times y 'The Battle for Britney' de la BBC. La estrella del pop afirmó en un post de Instagram que se siente "profundamente halagada" porque su figura suscite tanto interés, pero también los tachó de "hipócritas".