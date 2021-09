La razón es que la ruptura de los actores de 'Élite' tras dos años de relación se hizo pública a comienzos de 2021 y, menos de un año después, nacerá la primera hija del murciano con otra chica que se desconoce si es su pareja actualmente pues él no ha confirmado que tenga una nueva relación. Las redes especularon con una posible infidelidad por parte del actor y muchos expresaron su deseo porque María se pronunciara.

Una reportera la he preguntado a la actriz si sabía que Jaime Lorente iba a ser padre próximamente y ella le ha dicho que sí y ha aprovechado para darle la enhorabuena públicamente. "Desde aquí le felicito", ha dicho María con una sonrisa, confirmando también que ya le había felicitado en privado. "A nosotros nos ha pillado por sorpresa, no sé si tú te enteraste antes o por los medios", le ha comentado la periodista. Pero la madrileña no ha querido resolver esa duda: "Tampoco te puedo decir, pero le doy la enhorabuena, de verdad".