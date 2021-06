María Pedraza se tatúa su "número de la suerte" y suma un dibujo más a su cuerpo: "Me encantan"

María Pedraza es muy fan de los tatuajes , aunque apenas los deje a la vista ni se le puedan ver si no busca uno muy bien entre sus fotos de Instagram y es que los más de cinco dibujos que decoran su cuerpo tienen algunas características en común: todos son bastante pequeños, están hechos en tinta negra y prima en ellos la sencillez.

La madrileña ha confesado en varias entrevistas que le "encantan" los tatuajes y que se haría muchos más . Aún no ha llegado a extremos como el cantante Harry Styles, que tiene más de cincuenta , pero puede que la causa sea porque muchas veces las actrices deben taparlos con maquillaje para meterse en la piel de algunos personajes o le pueden hacer perder papeles de época si los llevan en algún muy visible y difícil de ocultar. O quizá es porque todavía no tiene claro con qué dibujos quiere seguir decorando su cuerpo.

¿Por qué se ha tatuado este número?

Lo que sí sabemos con certeza es que ha pasado por un estudio de tatuajes recientemente para marcar sobre su piel (todavía no ha especificado en qué zona) su "número de la suerte". Se trata del 26 , pero la actriz no ha dado más detalles sobre el por qué de este dibujo o el significado que tiene para ella grabárselo ahora en la piel.

Su tatuaje más famoso

Su tatuaje de mayor tamaño y el que mejor conocen sus fans es el que corazón que lleva en el costado. Fue la actriz la encargada de mostrarlo a través de Instagram, donde dejó claro que era un símbolo que le mostraba que estaba floreciendo . De hecho, al corazón (dibujado como es en el cuerpo humano y no como se acostumbra a ver en la cultura pop) le salen pequeñas ramitas y hojas de su interior.

Sus tatuajes ocultos

Además del corazón y los números "26" y "1996", la madrileña lleva otros tatuajes que no suele mostrar. Tiene un "Now Here" tatuado en el brazo derecho, que podría recordarle que que tiene que vivir el presente al máximo y disfrutar de cada momento, exprimiéndolos a tope. En la nuca lleva dos líneas un tanto onduladas que podrían recordar a las olas del mar, pero de las que María nunca ha aclarado su significado.