Convertirse en una estrella de fama mundial deriva en lucir los mejores estilismos sobre la alfombra roja. Taylor Swift es una de ellas, como estrella adolescente y ahora icono de los jóvenes adulto-millennials, durante sus más de 15 años de carrera ha tenido el placer de vestir para grandes diseñadores . Sus looks generan un impacto mundial entre el público y cada prenda que viste la luce de una manera admirable. Te mostramos sus mejores looks sobre la alfombra roja .

Oscar de la Renta, Balmain, Versace… Las marcas con mayor repercusión a nivel mundial la han vestido para pisar la alfombra roja de importantes galas y entregas de premios. Incluso para salir a la calle, apuesta por la alta costura. Aunque a sus 30 años apueste por estilos arriesgados con los que luce como una diva (sin perder su dulzura), no olvidaremos el estilo country por el que apostaba en sus primeras apariciones cuando aún no había alcanzado la veintena.

Oscar de la Renta, uno de sus grandes diseñadores

En los Grammy de Versace

Con 27 años aportaba el toque de color a la gala de los Grammy de 2016. Minimalista, colorido y totalmente acertado, la de Nashville apostaba por un crop top y una voluminosa falda con cola de Atelier Versace. Completaba el look a la perfección con un corte de pelo estilo bob, una gargantilla y un pintalabios llamativo que no restaban protagonismo al look.