Lluvia de críticas para Nicki Minaj tras decir que la vacuna del coronavirus vuelve a los hombres impotentes

Nicki Minaj rechazó la invitación a la Gala MET al no quererse vacunar contra el coronavirus para asistir

Ha puesto una serie de tuits explicando el motivo principal de no quererse vacunar todavía

Los seguidores de la cantante la han criticado por no querer hacerlo y mandar ese mensaje a toda la gente que lee sus tuits

Este año la Gala MET ha traído consigo grandes descubrimientos como, por ejemplo, que asistir vestida completamente de incógnito es posible (solo hay que echar un vistazo al look con el que desfiló Kim Kardashian por la alfombra roja) o que Nicki Minaj todavía no se ha vacunado contra el coronavirus.

Sin asistir a la gala, la cantante ha sido una de las grandes protagonistas al rechazar su invitación, ya que para acudir al evento, había que estar vacunado previamente. Pues bien, a pesar de ser una de las pocas afortunadas en estar en la codiciada guest list, a Nicki Minaj este no le ha parecido motivo suficiente para vacunarse.

El protocolo Covid establecía la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta durante todo el evento y contar con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. No obstante, según ha asegurado la cantante en su perfil de Twitter, Nicki Minaj todavía no se siente preparada para vacunarse: "Si me vacunan, no será para el Met. Lo será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Usen la mascarilla con 2 hilos que agarra bien su cabeza y cara".

¿Por qué no se ha vacunado?

Aunque su tuit afirmando que no se había vacunado tuvo una gran repercusión y fueron muchas las personas que la criticaron por no hacerlo, no fue el más polémico, ni mucho menos. A continuación de este, aseguró que no se había vacunado por los efectos secundarios que había sufrido el amigo de un primo suyo, según ella, por culpa de la vacuna contra el coronavirus.

"Mi primo en Trinidad no se vacunó porque un amigo se la puso y se quedó impotente. Sus testículos se inflamaron. Su amigo estaba a semanas de casarse pero su mujer canceló la boda. Así que sólo puedo rezar por él y asegurarnos de sentirnos seguros de nuestra decisión y que no sea por presión social", escribió la rapera en un tuit que acumula ya más de 23.000 retuits, ha sido citado más de 90.000 veces y tiene más de 137.000 likes.

Las redes se le han echado encima

Como era de esperar, tras publicar estos mensajes, las redes sociales se le han echado encima, han sido muchas las personas que la han acusado de negacionista o las que le han dicho que al ser una persona pública tendría que medir mejor los mensajes que manda a través de sus redes sociales.

Muchos de sus fans están muy disgustados con su actitud e incluso han ironizado sobre el hecho de que ella vaya a llevar a cabo su propia investigación acerca de la utilidad o peligrosidad de las vacunas sin tener conocimientos previos en medicina.

Es más, lo cierto es que "no hay ninguna prueba de que las vacunas, incluidas las del coronavirus, causen infertilidad en los hombres", según los Centros de control y Prevención de Enfermedades. Es más, el Ministerio de Sanidad de España dice que "no hay ninguna evidencia, ni una razón teórica, de que alguna de las vacunas pueda afectar la capacidad reproductiva de mujeres u hombres".

Es más, según algunos médicos han contestado a Nicki Minaj, el motivo por el que el amigo de su primo se quedó impotente puede que tenga que ver con alguna enfermedad de transmisión sexual: "La clamidia es una explicación más probable y también puede explicar por qué terminó la relación. Si bien, lamentablemente, todavía no existe una vacuna autorizada contra la clamidia, existen vacunas contra otras ETS, como el VHB y el VPH. Tal vez difundir esa información en lugar de desinformación", escribió , un profesor universitario que trabaja en el departmento de Microbiología en la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai.

Una uróloga, por su parte, aseguró que la inflamación de los testículos de este hombre no estaría en absoluto relacionada con la vacuna: "La vacuna no causa orquitis (es decir, bolas hinchadas). Algo más causó eso. Hay una gran cantidad de datos que indican que contraer COVID afecta los parámetros del semen y podría conducir a la infertilidad. ¡Las vacunas previenen el COVID! La desinformación mata".

Tarde o temprano tendrá que vacunarse

Desde que la rapera publicó en Twitter que por ahora no tenía pensado vacunarse, han sido muchos los mensajes que ha recibido, es más, en muchas ocasiones en estos se refieren a ella como una negacionista del coronavirus, es decir, como alguien que no cree que la pandemia esté ocurriendo realmente.